Москвичам рассказали, когда вернется летняя погода

Очередная волна теплой погоды ожидается в Москве лишь с наступлением календарного лета. Об этом рассказала в понедельник, 25 мая, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, которые приводит РИА Новости, пока жителям и гостям Москвы придется потерпеть прохладную дождливую погоду с северным ветром и температурой на два-три градуса ниже климатической нормы.

При этом метеоролог напомнила, что предшествовавшая этому похолоданию аномальная жара неблагоприятно влияла на большинство людей.

Ранее Татьяна Позднякова сообщала, что последняя пятидневка мая в Москве и Подмосковье прогнозируется с дождями и существенным понижением температуры воздуха. Метеоролог предупредила, что "нам придется вспомнить и о зонтах, и о ветровках".

Неутешительный прогноз подтвердил и Гидрометцентр: почти всю последнюю рабочую неделю весны в Москве будут идти дожди. Самым холодным днем, согласно расчетам метеорологов, станет четверг, 28 мая: термометры покажут от двух до семи градусов ночью и 10-15 градусов днем.