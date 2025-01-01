Названа дата открытия купального сезона в Анапе

Мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление о старте купального сезона в городе-курорте 1 июня. Отдыхать на территориях, исключенных из зоны опасных, можно будет до 30 сентября.

Пляжный отдых в Анапе в курортный сезон 2025 года был запрещен. Причиной стало происшествие с танкерами у Керченского пролива, в результате которого побережье в черте города было загрязнено нефтепродуктами.

В этом году, по данным Масловой, официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Идут подготовительные работы. Как сообщила мэр, на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, устанавливают инфраструктуру, передает ТАСС.