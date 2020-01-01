Меган Маркл вычеркнула принца Гарри: поняла, что от сына Карла III одни проблемы

Меган Маркл осознала, что принц Гарри является проблемой, и сейчас пытается дистанцироваться и не привлекать его к работе над своим брендом. С момента ухода из королевской жизни в 2020 году Гарри и Меган в основном проводили совместные публичные мероприятия, пока принц окончательно не испортил свою репутацию.

Меган считает, что сможет зарабатывать больше без Гарри рядом. Недавно она совершила одиночную поездку в Женеву, и утверждается, что герцогиня настояла, чтобы принц остался дома в Монтесито.

По словам источников, это связано с тем, что появление Гарри притягивает внимание к королевским скандалам, а не к работе Маркл. Герцогиня хотела бы, чтобы ее воспринимали как отдельную личность, а не как часть хаоса вокруг британской монархии.

"Меган решила, и мои источники это подтверждают, что она более влиятельная. Она заработает больше денег, если будет выступать одна, а не вместе с ним. Он тоже проблема. Меган еще не дошла до этой точки полностью, но понимает, что с Гарри есть сложности", — заявил биограф Роб Шутер.

Тем не менее, в личной жизни герцог и герцогиня Сассекские по-прежнему остаются командой. На прошлой неделе пара отметила восьмую годовщину свадьбы, и они выглядят очень влюбленными.

Меган поделилась в Сети серией фото и видео, показав, как они с Гарри отпраздновали годовщину, включая торт и подарки. Маркл также опубликовала неизвестные фотографии со свадьбы в Виндзоре.