Новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" готовят к презентации широкой публике в России. Об этом рассказали в понедельник, 25 мая, в пресс-службе "Ростеха".

Производитель заверил, что новинка, предназначенная для защиты стационарных объектов, эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и "умных" снарядов. Система наведения рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва снаряда в зависимости от траектории полета цели, за счет этого достигается экономия боеприпасов.

Высокие характеристики комплекса "Цитадель", снабженного оптико-электронной и радиолокационной системами обнаружения и сопровождения БПЛА, уже подтверждены в реальных условия, сообщает РИА Новости.

Ранее главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани назвал "Сармат" и другие новинки российского ОПК, способные нести ядерные боеголовки, наглядной демонстрацией превосходства России в сфере стратегического сдерживания. Специалист подчеркнул, что это оружие невозможно перехватить, запеленговать и, следовательно, нейтрализовать.

Тем временем еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия вдвое обгоняет все страны Европейского союза по производству артиллерийских снарядов и почти в четыре раза — по производству крылатых ракет.