Россиян предупредили, у кого государство может забрать банковский вклад

Российское законодательство предусматривает ситуации, когда деньги на банковском вкладе могут отойти государству. Об этом предупредил в понедельник, 25 мая, юрист Даниил Базылев.

Как пояснил эксперт агентству "Прайм", речь идет о так называемых "спящих" вкладах, по которым годами не проводится никаких операций, а связь с владельцем утрачена. В таких случаях деньги клиента могут быть фактически потеряны: списаны за обслуживание или перейти государству.

В первом случае подразумевается начисление комиссии за обслуживание неиспользуемого счета. Базылев подчеркнул, что важно своевременно закрывать вклады и счета, утратившие актуальность, чтобы не платить банку впустую.

Переход денег с вклада государству происходит, если владелец "спящего" вклада скончался, а наследники не обратились за наследством в установленные сроки. Тогда депозит признается выморочным имуществом и переходит в государственную собственность.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что в России продолжает действовать программа государственной компенсации по вкладам Сбербанка СССР, оформленным до 20 июня 1991 года. Эксперт объяснила, кто вправе претендовать на такую компенсацию.

Тем временем кабмин внес в Госдуму поправки о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в банках России. Чтобы повысить привлекательность такого вида накоплений и успокоить граждан, опасающихся банкротства или отзыва лицензии у банков, предлагается поднять с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам, открытым на срок более трех лет.