Делегация Ирана прибыла в Доху для консультаций по соглашению с США

Делегация Ирана прибыла в столицу Катара для консультаций о возможном соглашении с США. Главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи встретятся с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как передает Reuters, в состав делегации вошел также глава иранского Центробанка. Его задача, по данным агентства - обсудить возможную разморозку иранских активов в рамках итогового соглашения.

Главная цель визита - обсуждение путей прекращения конфликта США и Израиля с Ираном. Основное внимание на консультациях будет уделено иранским запасам высокообогащенного урана и ситуации вокруг Ормузского пролива.