Вот почему на самом деле Зуева нанесла неожиданный удар Козловскому: дело не в алиментах

На днях стало известно, что модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Якобы она потребовала от актера алименты.

Однако в близком окружении говорят, что дело совсем не в этом. Якобы Ольга таким образом хочет насолить Даниле, который, по слухам, бросил ее ради Оксаны Акиньшиной.

"Она так и не стала официальной женой, несмотря на то, что родила первенца. А вот на Оксане Данила женился перед рождением сына, чтобы была настоящая семья. Думаю, что Ольгу в том числе, задел этот момент. При той любви, которую Козловский питает к дочери, нельзя даже допустить, что он перестанет давать деньги на ее содержание. Скорее, история с обращением в суд — это блюдо, которое подано холодным", - сообщил Woman.ru человек, хорошо знакомый с ситуацией.

Более того, в близком окружении говорят, что Данила Козловский всерьез опасается, что Ольга Зуева может ограничить его во встречах с дочкой.

Напомним, недавно появились слухи о тайной свадьбе 39-летней Оксаны Акиньшиной и 40-летнего Данилы Козловского. Роман знаменитостей длится уже больше пяти лет, а на днях пара объявила о рождении ребенка. В начале мая Оксана родила Даниле сына Лео.

