Друг пропавшего Усольцева сделал шокирующее заявление: "Сергей оплатил все налоги, когда его уже искали"

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

При этом знакомые семьи замечают все больше странностей. То сыну Ирины поступил звонок из-за границы, то кто-то расчистил снег у дома Усольцевых, то Сергей внезапно погасил долг перед налоговой, хотя уже числился пропавшим.

О последнем событии рассказали в студии "Пусть говорят". На шоу пришел приятель Усольцевых Валентин Дегтярев. Он нашел старый телефонный номер Сергея и позвонил по нему.

"Это его личный номер, не рабочий, поэтому я решил позвонить. Первый день услышал сообщение, что абонент временно не в Сети. Потом пошли гудки — установилось соединение, но никто не ответил. Два дня звонил, а на третий телефон перестал быть доступен", — заявил Валентин.

Кроме того Дегтярев проверил, не оставил ли Усольцев другие следы. Оказалось, что Сергей был учредителем нескольких фирм, и осенью в очередной отчетный период бизнесмен оплатил все налоги. В тот момент его уже искали в тайге.

"Я зашел на портал ФНС и увидел, что он оплатил все налоги, когда его уже искали! Думаю, вряд ли у кого-то была доверенность. Просто если бы он не заплатил, тогда счета автоматически бы заблокировались", — ошарашил зрителей в студии Дегтярев.

При этом с долгами Усольцев не рассчитался. Предприниматель брал субсидии, а также летом 2025 года ему пришла крупная поставка химпродукции, которую Сергей не оплатил. В итоге в феврале 2026 года арбитражный суд вынес решение: компания Усольцева должна вернуть 4 миллиона рублей.

Приятель бизнесмена намекнул, что из-за этих денег семья могла сбежать из страны. "Вы говорите, что 4 миллиона для него такие большие деньги, чтобы податься в бега со всей семьей?" — удивился ведущий Дмитрий Борисов.

Но никто точно не знает, в каком положении был Усольцев. По одной из версий предприниматель на самом деле поехал в Партизанский район не на экскурсию, а на встречу с людьми, которые могли бы оказать ему поддержку и выделить средства на бизнес.

"У этих людей мог быть вертолет, на котором они улетели. Потому что говорили, что рядом с местом пропажи приземлялся вертолет. Да и по слухам последний сигнал телефона Усольцева был над горой Алат", — отметил один из знакомых Усольцевых.