Цены на нефть упали в ожидании перемирия США и Ирана

Биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в ходе торгов в понедельник снижалась почти до 95 долларов за баррель. Это минимум с 11 мая. К 16:10 по московскому времени сырьевые котировки упали примерно до 95,2 доллара за баррель – снижение составило около 5%, свидетельствуют данные Investing.

Минимальное значение, которое показали котировки - 94,1 доллара за баррель. Удешевление сырья фиксируется на фоне заявления главы Белого дома Дональда Трампа о продлении перемирия США и Ирана еще на 60 дней.

Опасения участников фондового рынка по поводу перспектив затяжной блокады Ормузского пролива на фоне успешных переговоров стали ослабевать. По некоторым данным, соглашения между США и Ираном предусматривают постепенное открытие важнейшей логистической артерии для иностранных судов и танкеров.