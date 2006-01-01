Вторые сутки вся страна скорбит по погибшим студентам в Старобельске. Но острее всего последствия этой жуткой трагедии, конечно, ощущаются в самой Луганской народной республике. По всему региону приспущены флаги. А люди продолжают нести цветы к руинам общежития педагогического колледжа, где установлены фотографии убитых украинскими боевиками детей. Среди них - и Дарья Сердюк. Вот последнее сообщение, которое она смогла отправить тете Насте из-под завалов: "Настя, я в завалах. Настя помоги. Меня убило, Настя".

"В тот день в десять вечера она мне писала мне сообщения и говорила, что Настя, нам страшно. Мы сидим на первом этаже. У нас все трясется. Потом их распустили по комнатам вроде бы спать. Потом они снова вышли в коридоры. В 1:04 ее последнее сообщения, где она пишет, что Настя меня кидало. А потом четыре сообщения, где она говорит, Настя, меня убило. Настя помоги мне", - рассказывает тетя Дарьи.

В списке погибших - 21 человек. Самой младшей девушке недавно исполнилось восемнадцать. А большинству погибших не было и двадцати. Все они приехали на сессию. И вряд ли, планируя этот теракт, в Киеве не знали, по кому они будут наносить удар. В этом районе нет никаких военных объектов. Так что версия об ошибке не выдерживает никакой критики. Атака была хладнокровно спланирована. И предусматривала несколько волн, под одну из которых попали и сотрудники МЧС, приехавшие спасать людей.

"Нам специально не давали работать, но тем не менее на свой страх и риск мы продолжали работать. Потому что прекрасно понимали, что здесь находятся дети", - говорит Сергей Звягинцев, командир отделения 64-й пожарной части.

Все это случилось в ночь на 22 мая, когда студенты уже мирно спали. Удар был такой силы, что сложились перекрытия, погребя под завалами людей. Те, кому повезло, пытались поскорее выбежать на улицу. Но и там многие погибали от ударов дронов ВСУ. Их обломки продемонстрировали иностранным журналистам, которых специально привезли на место трагедии. Где-то видны надписи на украинском. Здесь и часть "Старлинка", американской спутниковой системы, при помощи которой беспилотники наводили на учебный корпус и общежитие. По его уцелевшим коридорам иностранцев тоже проводят. Повсюду разбросаны личные вещи, мягкие игрушки, обувь. Все это, конечно, производит неизгладимое впечатление.

"Это преднамеренное убийство - они били по детям, которые спали. Западным журналистам преподнесли атаку ВСУ как несчастный случай. Я на месте трагедии не увидел военных объектов. Это акт терроризма со стороны Зеленского и его банды дружков нацистов", - заявил Чей Боуз, журналист из Ирландии.

Всего в Старобельск приехали более 50 журналистов из 19-ти стран. Вот только даже побывав на месте трагедии и лично убедившись в ее масштабе, подавляющее большинство представителей иностранных СМИ предпочли не публиковать материалы об этой поездке. Вот, к примеру, эфир итальянского телеканала RAI - про Старобельск ни слова. Зато про удары по Киеву - большой репортаж.

Единственное крупное мировое агентство, которое показало руины педагогического общежития, в котором погиб 21 ребенок, это Reuters. Да и то снабдив видео комментарием, что они якобы не знают деталей. И уж тем более не готовы говорить о вине Киева. Большинство же крупных мировых СМИ и вовсе не поехали в ЛНР. Японцам запретило руководство. ВВС официально отказались. CNN заявили, что они в отпуске.

"Они называют это инцидентом. Что вы называете инцидентом? Смерти этих детей? Эти дети родились в 2006–2007 годах. Когда им было всего 7 лет, сюда уже прилетел огонь. Они жили в ужасе и кошмаре. И сейчас они подросли - и их убили", - сказала Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России.

Понятно, что в такой ситуации Россия была обязана ответить. Владимир Путин поручил Минобороны проработать "удар возмездия" по Украине, который наша страна нанесла в ночь с субботы на воскресенье.

Одна за другой ракеты летят к цели. Яркая вспышка и оглушительный грохот. Очевидец за кадром утверждает, что это "Орешник". Чуть позже российское Минобороны подтвердит - данная баллистическая ракета средней дальности действительно применялась для удара по аэродрому в городе Белая Церковь, где находится грузовой авиационный комплекс. А также предприятия компании Fire Point, занимающейся производством БПЛА. В том числе и тех, что атаковали педагогический колледж в Старобельске.

И данный удар - лишь начало, предупредили в российском МИДе: "В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам".

Российский МИД призвал жителей Киева не приближаться к военным объектам. А представителей иностранного дипкорпуса покинуть украинскую столицу. Кстати, многие из них уже выступили с осуждением атак на украинскую столицу. Как и европейские лидеры, не заметившие при этом убитых детей в Старобельске. Тут, впрочем, ничего нового. Лицемерие у них в крови. Так что ждать объективности, сострадания ну или хотя бы осуждения от этих людей не стоит.