Легкий многоцелевой самолет "Байкал" успешно прошел испытания

В Екатеринбурге на Уральском заводе гражданской авиации успешно испытали новый легкий многоцелевой самолет "Байкал" с отечественным двигателем ВК-800.

Сначала самолет настраивали и проверяли на земле, и вот теперь он выполнил контрольный полет с измерительным оборудованием - 15 минут на высоте 300 метров. Замечаний к работе систем и агрегатов воздушного судна нет - они продемонстрировали высокую надежность. Это позволяет переходить к сертификации и серийному производству.

"Байкал", разработанный специально для региональных перевозок, должен заменить устаревающий парк самолетов этого класса и стать одним из ключевых проектов для развития малой авиации России.