Все в лучших традициях киевского режима - воспеть предателей, таких как Бандера, которого теперь почитают на Украине. Вот и Мельника и его жену, похороненных в Люксембурге, куда они бежали после Второй мировой, теперь с почестями решили перезахоронить в Киеве рядом с теми, кто сражался против русских.

одна из сестер киевского режима впервые посетила Киев - белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, осмотрев могилы боевиков под свастиками на военном кладбище, рванула прямиком по местам, куда наши войска накануне нанесли ответный удар после теракта в Старобельске. В российском МИДе объяснили, с чем была связана спешка: "Видимо, спешила посмотреть "Орешник“ в цвету".

Приглашение Тихановской в Киев – это своеобразный ответ на предложение Минска встретиться для обсуждения противоречий после истеричных заявлений Киева об угрозе захода российских войск якобы из Беларуси. И уже понятно, о чем собираются говорить два нелегитимных главаря – как втянуть Минск в войну. Террористический удар по старобельскому общежитию – это тоже спланированная акция привлечения внимания Запада.

Конечно, на бомбежки киевского режима по мирному населению реакции из Европы не последовала. А вот удары по Украине услышали и даже захотели посмотреть, куда прилетело, десятки западных журналистов. Президент Франции тут же пообещал новую спонсорскую помощь: "Франция осуждает эту атаку и использование баллистической ракеты "Орешник". Наша решимость продолжать поддерживать Украину, приложить все усилия для справедливого и прочного мира и укрепить безопасность Европы только усиливается".

Зеленскому этого и нужно. Ведь, Европа постепенно перекрывает денежный поток. Как не упрашивал генсек НАТО вкинуть четверть процента от ВВП в украинский общак после очередной коррупционной волны европолитики спрятали кошельки. Telegraph пишет, что Париж, Лондон, Рим и Оттава отвергли план НАТО по оказанию дополнительной военной помощи Киеву: "Эта новость нанесет двойной удар по репутации Великобритании как одного из самых верных союзников Украины. На этой неделе ее правительство уже подверглось резкой критике за смягчение санкций в отношении российского экспорта нефти и газа. Но камни летят и в такие страны, как Франция, Испания, Италия и Канада, которые не вносят свой вклад в общее дело и не скидываются на пожертвования".

А после того, как Зеленский раскритиковал предложение Мерца по вступлению Украины в ЕС, но с ограничениями, Германия тоже больше пытается не поднимать этот вопрос. Но Европарламенту, кажется, эта мысль понравилась. Ведь от Киева слишком много проблем. Особенно с разлетавшимися по Европе беспилотниками, за которые краснеть приходится кураторам Зеленского. Вот и глава Еврокомиссии собирается в Литву, где будет успокаивать прибалтийских лидеров после того, как над ними пролетели украинские дроны.

Впрочем, больше всех, кажется, напуган оказался британский министр обороны. Его самолет неожиданно потерял сигнал GPS, оказавшись рядом с российской границей. В итоге пришлось запускать резервные системы ориентирования. Зато по прилете домой был повод снова обвинить во всем Москву.