Россия призвала иностранцев как можно скорее покинуть Киев - будут удары

Министерство иностранных дел России заявило, что теракт в Старобельске переполнил чашу терпения. Российские военные приступают к системным ударам по военным предприятиям в Киеве.

Москва рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Уточняется, что российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.

Тем временем в Старобельске продолжается траур по жертвам атаки ВСУ - погиб 21 человек. Подробности.