Десятки тысяч жителей Приднестровья выстроились в очередь за российским гражданством

Беспрецедентный интерес к получению российского гражданства демонстрируют жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В электронную очередь записались около 20 тысяч приднестровцев, сообщило посольство России в Молдавии.

В диппредставительстве отметили, что такая цифра свидетельствует о высоком доверии к России, как гаранту мира. Дипломаты уточнили, что прием заявлений проходит в тестовом режиме.

Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России 15 мая. Они могут подать заявление в упрощенном порядке. В Москве подчеркнули: любая агрессия в отношении россиян в ПМР получит незамедлительный ответ.