Михаил Боярский не смог пройти мимо скандала с Меньшиковым: "В фольге ходит, с боку бантик"

Юра Борисов дебютировал на театральной сцене. Покоривший Голливуд актер сыграл главную роль в спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Но премьера обернулась громким скандалом.

Постановку разнес художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Народный артист России заявил, что в спектакле "нет ни одной мысли" и назвал его катастрофой.

Слова мэтра задели молодого актера Андрея Максимова, сыгравшего в "Гамлете" Лаэрта. Артист публично нахамил Меньшикову на его странице в соцсети, посоветовав худруку пропить таблетки, укрепляющие нервную систему.

Вскоре за народного артиста России вступилась жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Заядлая театралка в пух и прах разнесла "Гамлет" в МХТ имени Чехова.

Теперь же с критикой современных театральных постановок выступил Михаил Боярский. 76-летний народный артист РСФСР заявил, что ему не нравятся нынешние спектакли.

Особо отметил Боярский скандального "Гамлета" с Юрой Борисовым. "В фольге ходит, с боку бантик. Черти что! Голые бегают. Это чумка, это пройдет. Что с театром? Полное говно", — сокрушался Боярский во время театральной гостиной "Мой путь" в театре имени Ленсовета.

Дмитрий Певцов согласился с критикой коллеги. Но звезду Ленкома смутил не только сам спектакль, а еще и заоблачные цены на билеты. "Если сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже. Так что цена билетов ни о чем не говорит", — отметил Певцов.