"Она неуловима": Запад обсудил работу российского "Орешника"

Военные эксперты на Западе обеспокоены возможностями новейшего российского комплекса "Орешник". Как отмечает издание Тhe Telegraph, ракеты невозможно перехватить из-за большой скорости передвижения.

Журналисты напомнили, что ВС России атаковали Киев сотнями беспилотников и ракет. В их числе был и "Орешник", который движется со скоростью в 10 раз быстрее звука и не может быть перехвачен.

Западных экспертов особо обеспокоила дальность полета "Орешника". По их расчетам, российская баллистическая ракета средней дальности вполне может достичь целей в США.