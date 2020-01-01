Зеленский с Тихановской обсудили подготовку провокаций на белорусской границе

Подготовка провокаций на белорусско-украинской границе обсудят на встрече в Киеве украинский лидер Владимир Зеленский и экс-кандидат на выборах президента Белоруссии 2020 года Светлана Тихановская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Оппозиционерка прибыла в украинскую столицу 25 мая. Одной из тем ее переговоров с Зеленским станет подготовка добровольческих формирований. которые могут принять участие в провокациях на границе.

Это первая поездка Тихановской в Киев. Украинские власти показали гостье разрушенные ударом ВС России здания. Удар был нанесен в ответ на убийство атакой ВСУ студентов колледжа в Старобельске.