Российские вооруженные силы могут быть задействованы для защиты арестованных по решению иностранных судов россиян. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Армию можно будет задействовать для выполнения задач по защите россиян, решение об аресте или преследовании которых приняли иностранные суды без участия России. Также это касается решений международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН.

В Москве ранее отмечали, что западное так называемое "правосудие" превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными. В этих условиях важно принять все меры, чтобы граждане России за рубежом были защищены. Подписанный Путиным закон вступит в силу спустя 10 дней с даты его официального опубликования.