Сделал из урны и корзины цветов икебану: Цискаридзе странно обошелся с прахом умершей матери

Николай Цискаридзе потерял маму в 1994 году, и это стало для него сильным потрясением. Ламара Николаевна умерла после инсульта в возрасте 62 лет. Последние месяцы жизни она провела в московской больнице. Тот период Николай вспоминает как один из самых тяжелых в своей жизни.

Ламара Николаевна всю себя посвятила сыну. Об отце артист балета долгое время ничего не знал. Цискаридзе считает, что у его родителей, скорее всего, была случайная связь.

Имя папы танцор узнал в 25 лет. К тому времени мужчины уже не было в живых. Об отце артисту рассказала мамина сестра. Оказывается, он знал этого человека, и даже много раз с ним разговаривал. Он был родным братом соседки, поэтому часто появлялся в их доме.

Мама экс-премьера Большого театра умирала в столице. По словам знаменитости, последние слова женщины были довольно забавными. Ламара Николаевна попросила, чтобы ее не хоронили в красном гробу. Артист вспомнил, что они с маминой лучшей подругой пришли в морг на Пироговке и увидели, что на ногтях его родительницы свежий лак.

Женщина два месяца провела в больнице и один — в реанимации. Но за два дня до смерти Ламара Николаевна дала взятку медсестрам, и ей ночью сделали маникюр. Она сказала, что не может лежать в гробу неприбранная.

Мать танцора хотела быть похороненной в Грузии. Но сделать это оказалось непросто: из-за путаницы в документах Цискаридзе долго доказывал, что он единственный наследник. Все это время танцор держал дома прах мамы. Николай сделал из урны и корзины цветов икебану. По словам Цискаридзе, когда люди узнавали, как он обошелся с прахом матери, падали в обморок.

Артист смог собрать все документы и выполнил последнюю волю мамы. Ламара Николаевна упокоилась в Тбилиси.