Al Arabiya: Иран согласился передать высокообогащенный уран Китаю

Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории. Тегеран согласен на этот шаг при условии, что уран будет передан Китаю, передает Al Arabiya.

Как утверждают осведомленные источники, Тегеран выдвигает условием отправку высокообогащенного урана в Китай. Более того, Иран стремится получить гарантии от Китая, прежде чем продвигаться в переговорах с США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Вашингтона есть хорошие шансы на временное соглашение с Тегераном по ядерному вопросу. Как стало известно, рамочное соглашение, которое пока не утверждено иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. Речь пока идет о временной договоренности.