Алена Яковлева взялась за Студилину на фоне скандала с Театром сатиры: "У нее солидные гонорары, пусть получает оклад!"

Алена Яковлева затаила обиду на руководство Театра сатиры, где она служит более 40 лет. Художественный руководитель Евгений Герасимов обещал с размахом отметить юбилей актрисы, но вскоре забыл об этом.

Алена Юрьевна решила вынести на публику происходящее в театре. Актрису многое возмущает. Например, то, что приглашенная в Театр сатиры Янина Студилина получает большие деньги за участие в постановках, хотя не входит в труппу.

"Она играет в 10 названиях, получает солидные гонорары. Если она такая ценная для театра актриса, почему ее не взять в труппу? Пусть она, как и все штатные артисты, получает оклад. Но оклады у нас маленькие, особенно для академического театра Москвы", — заявила Яковлева.

По мнению дочери народного артиста СССР Юрия Яковлева, правильно в первую очередь занимать актеров, официально трудоустроенных в театр, а уже потом — приглашать артистов со стороны. Также Алене Юрьевне не нравится, что худрук привлекает к работе в театре своего сына Владимира Герасимова.

"Евгений Владимирович Герасимов в интервью говорил, что его сын закончил МГИМО, что он юрист-международник, работает в "Лукойле". Но почему-то большинство вопросов в театре решает именно он, он ставит практически все спектакли, пишет инсценировки…" — отметила актриса.

Но больше всего возмущает Яковлеву, что Герасимов не выполнил свое обещание о юбилейном спектакле. "Выбрали "Визит дамы" по Дюрренматту. Во всех своих публичных выступлениях Евгений Владимирович об этом заявлял. <…> Даже была назначена дата премьеры в апреле. И вдруг тишина… Каждый раз, когда я спрашивала у нашего руководства, в чем дело, мне говорили, на мой спектакль нет денег", — поделилась актриса в беседе с "КП".