В России зафиксировано максимальное за 10 лет количество предприятий малого и среднего бизнеса

В России зафиксировано максимальное за последние 10 лет количество предприятий малого и среднего бизнеса - оно приблизилось к семи миллионам. Об этом на совещании с заместителями заявил премьер Михаил Мишустин. В День российского предпринимательства оно было посвящено решению кадровой проблемы на производствах. Речь о программе "Профессионалитет".

В ее рамках крупные компании создают для студентов колледжей обучающие площадки, где все как на реальном производстве. Основные направления - строительство, информационные технологии, машиностроение, металлургия и сельское хозяйство. В этих кластерах уже подготовили более 350 тысяч специалистов, большинство из них гарантированно трудоустраивается. А к 2028 году на рынок должны выйти не менее миллиона молодых высококвалифицированных сотрудников. Таким образом, будет достигнута цель, поставленная президентом.