В России зафиксировано максимальное за 10 лет количество предприятий малого и среднего бизнеса

В России зафиксировано максимальное за последние 10 лет количество предприятий малого и среднего бизнеса - оно приблизилось к семи миллионам. Об этом на совещании с заместителями заявил премьер Михаил Мишустин. В День российского предпринимательства оно было посвящено решению кадровой проблемы на производствах. Речь о программе "Профессионалитет".
В ее рамках крупные компании создают для студентов колледжей обучающие площадки, где все как на реальном производстве. Основные направления - строительство, информационные технологии, машиностроение, металлургия и сельское хозяйство. В этих кластерах уже подготовили более 350 тысяч специалистов, большинство из них гарантированно трудоустраивается. А к 2028 году на рынок должны выйти не менее миллиона молодых высококвалифицированных сотрудников. Таким образом, будет достигнута цель, поставленная президентом.
"Сейчас почти по всей стране действует уже свыше 600 кластеров, созданных на базе интеграции колледжей и предприятий по 24 ключевым направлениям. Наибольшее число – в реальном секторе экономики, особенно в машиностроении и сельском хозяйстве. Ежегодно на конкурсной основе создаём десятки кластеров. И заявки продолжают поступать со всей России – от Калининграда до Сахалина. Это говорит о том, что проект интересен не только колледжам, но и, главное, – предприятиям, потенциальным работодателям, к которым придут трудиться выпускники", - сказал Мишустин.