Иран и США вот-вот договорятся? Свежие сводки с Ближнего Востока

Вот так сейчас выглядит вход в Ормузский пролив: сотни судов ждут, что Иран и США наконец договорятся и маршрут доставки грузов будет открыт. Западные СМИ наперебой публикуют инсайды, что Вашингтон и Тегеран близки к завершению сделки. Это дал понять и госсекретарь США Марко Рубио: "По моему мнению, у нас есть довольно надежный вариант, как открыть пролив и начать очень серьёзные, значимые и быстрые переговоры по ядерной проблематике. Надеюсь, мы сможем это сделать".

Информацию о том, что последние несколько недель между Ираном и США шли непубличные переговоры через Пакистан, официально подтвердили в Тегеране: "То, что нам удалось достичь договорённостей по значительной части обсуждаемых вопросов, - правда. Однако говорить о скором подписании соглашения пока нельзя".

Внимание нужно обратить на детали. В США расходы американцев на бензин выросли почти на 40% по сравнению с прошлым годом на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times. А в стране осенью промежуточные выборы в Конгресс. Трампу нужно открыть пролив - и чем быстрее, тем лучше. На фоне новостей о возможном прорыве в переговорах стоимость нефти пошла вниз. Теперь за баррель марки Брент дают меньше 100 долларов. При этом, судя по публикациям в СМИ, стороны обсуждают снятие санкций с Ирана и разблокировку замороженных иранских активов. А вот главный вопрос - ядерный - пока вынесен за скобки.

"На данном этапе мы никоим образом не обсуждаем детали ядерной проблемы. Меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов сосредоточен на прекращении войны. Если война прекратится, то в течение 60 дней будут обсуждаться вопросы, связанные с ядерной программой", - заявил Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана.

Подобный подход полностью в интересах Ирана, будто он и диктовал условия сделки. При этом даже может остаться взимание платы за проход судов, скрытое под различные морские услуги. "Нью-Йорк Таймс" пишет, что Трампу ради решения задачи по открытию судоходства пришлось отложить решение самых сложных вопросов.

"Временное соглашение, о котором объявила администрация Трампа, не является мирным договором. Это не ядерная сделка. Это не сделка по ракетам. Трамп предложил соглашение, которое может продлить режим прекращения огня и вновь открыть Ормузский пролив, устранив самый серьезный энергетический кризис современности. Тем не менее Трамп, по сути, уступил иранскому требованию отложить решение самых сложных вопросов", - говорится в материале.

Оценки происходящего разделились. У Тегерана по- прежнему остается 11 тонн ядерного топлива, в том числе 435 килограммов обогащенного урана, близкого к оружейному. Госпереворот в Исламской республике американцам совершить не удалось. А спровоцированная нападением США блокировка пролива топит республиканцев. Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сделку Трампа назвала "предательской": "Спасение режима сейчас посредством экономической помощи станет настоящим предательством - даже в большей степени американских интересов, чем иранского народа. Если Ирану снова позволят свободно продавать нефть, то единственным рычагом давления на Тегеран останется угроза новой войны".

В Белом доме, напротив, уверены, что в течение следующих месяцев добьются своего главного требования - отказа Ирана от ядерного оружия. Появилась информация, что Исламская республика якобы готова вывезти высокообогащенный уран в Китай. Сам Трамп говорил о сделке во время мероприятия с участием военных. Он заявил, что 13 американских солдат погибли, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. А развернутый ответ критикам дал в соцсетях: "Переговоры с Исламской республикой Иран идут успешно! Либо это будет выгодная сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет - мы вернемся на передовую и начнём стрелять сильнее, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет! Это будет документ, к которому все отнесутся с уважением".

Израиль со своей стороны нанес новые удары по территории Ливана. В Тель-Авиве явно хотели бы воевать, а не договариваться с противником. При этом недовольна и израильская оппозиция. Страны Персидского залива также не в восторге от возможности временной сделки. Потому что нестабильность в регионе в первую очередь бьет по ним. Монархии призывают Трампа добиться гарантий безопасности для своих государств. Пётр Вершинин. ТВ Центр