"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

"Желтый" уровень погодной опасности введен в столичном регионе. Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о сильном северо-западном ветре, скорость которого может достигать 17 метров в секунду.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, предупреждение действует с 09:00 до 21:00 вторника, 26 мая. С понедельника аномальная жара в Москве сменилась аномальным холодом. Всю неделю регион будет под влиянием холодной части циклона: в четверг и пятницу столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов. В воскресенье начнется потепление.

Погода в регионе потенциально опасна, предупреждают синоптики. В Подмосковье сохраняется высокая пожароопасность — 4 класс. В таких погодных условиях риск возникновения и распространения пожаров крайне высок.