Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 26 мая, 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, украинские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров продемонстрировал генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться в том, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.

Предложили Западу удостовериться в террористических методах Киева и после ударов ВСУ по колледжу в Старобельске. Иностранным журналистам гарантировали безопасность при посещении места трагедии. Однако, как рассказали в Кремле, "целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами".