Собака подстрелила женщину из дробовика в американском Скоттсблуффе

Сотрудники круглосуточного магазина в Скоттсблуффе, в американском штате Небраска, вызвали наряд полиции из-за стрельбы на парковке. Женщину ранили выстрелом из дробовика, передал местный телеканал KNOP News.

Как выяснилось, стреляла собака. Пес приехал к круглосуточному магазину со своими владельцами. Хозяева вышли из машины, оставив внутри питомца и заряженный дробовик. Собака начала ползать по салону, задела ружье, раздался выстрел.

Дробь пробила дверь автомобиля, а также ранила в руку женщину, которая стояла на светофоре неподалеку. Полиция выясняет детали происшествия.