Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Одессе, Сумах и Днепропетровске. Всё дальше на запад теснят врага бойцы в зоне спецоперации. Полностью освобождено от неонацистов село Добропасово, сообщило накануне Минобороны.

Это крупный узел украинской обороны в Днепропетровской области, взятие которого открывает нашим военным путь к дальнейшему продвижению на данном участке фронта. Надежное прикрытие передовым группам в ходе наступления обеспечили расчеты войск беспилотных систем и артиллерия. Воздушная разведка вела штурмовиков точно к заданной цели. Шли скрытно, двойками по лесополосе, методично выбивая противника с занятых позиций. В результате ожесточенных боев под контроль российских военных перешли более четырёхсот строений. Враг понес серьезные потери.

А это Харьковская область. По укрепрайону ВСУ работает гаубица Д-30. Снаряды ложатся точно в обозначенный квадрат. Корректируют огонь в режиме реального времени операторы БПЛА. Они же фиксируют поражение цели. В Запорожской области расчеты войск беспилотных систем обнаружили сеть замаскированных опорных пунктов и блиндажей украинских боевиков. Все они ликвидированы.

Сокрушительные удары по врагу наносит армейская авиация. На кадрах - сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. В этот раз экипаж получил задание уничтожить неприятельский пункт управления БПЛА в зоне ответственности группировки "Юг". Противника накрыли бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.