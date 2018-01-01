Смысл дурного предзнаменования на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл стал понятен только сейчас

Принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу в 2018 году. На днях пара отметила восьмую годовщину. Герцогиня делилась фотографиями с того памятного дня, а поклонники королевской семьи припомнили дурной знак, который все увидели у храма в Виндзоре, но долгое время не могли понять, что он значит.

19 мая 2018 года темно-бордовый Rolls-Royce Phantom IV доставил красавицу-невесту к часовне Святого Георгия. Увидев этот автомобиль, многие ахнули и не поверили своим глазам. Казалось, что это просто шутка кого-то из служащих дворца.

Rolls-Royce Phantom IV — не просто роскошное средство передвижения, а настоящий символ главного кризиса в истории Виндзоров. Дело в том, что за 46 лет до венчания Сассекских именно этот автомобиль вез другую разведенную американку — Уоллис Симпсон. Тогда герцогиня Виндзорская ехала на похороны своего мужа, отрекшегося от престола ради любви Эдуарда VIII.

Уже тогда шептались, что не к добру, что Меган "въехала" в королевскую семью в машине, связанной с женщиной, едва не погубившей монархию. Автор Daily Mail Себастьян Шекспир уверен, что советники из дворца, помогавшие Маркл с приготовлениями к свадьбе, точно знали историю этого Rolls-Royce.

В свою очередь Валентайн Лоу в книге "Придворные" описывал, что перед свадьбой обстановка во дворце была накалена до предела. Помощники открыто называли Гарри и Меган "подростками", ведущими себя крайне вызывающе. Это могло спровоцировать "шутку" с машиной.

Напомним, что Уоллис Симпсон едва не разрушила британскую монархию. В 1936 году Эдуард VIII бросил вызов правительству, заявив, что не сможет править "без поддержки любимой женщины", и отрекся, передав трон младшему брату Георгу VI.

В мае 2018-го никто и подумать не мог, что Меган сотрясет монархию не хуже своей предшественницы. Гарри — второй сын Карла III, на престол не претендовал, казалось, что его действия хоть и могут вызвать скандал, но уж точно не такой, что подтолкнет королевскую семью к краху.