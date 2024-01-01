Путин освободил участников СВО от долгов по кредитам

Участникам СВО, заключившим контракт с 1 мая 2026 года, спишут долги по кредитам. Закон подписал президент России Владимир Путин. Действие указа распространяется также на членов семей военнослужащих.

В документе указаны условия, которые должны быть соблюдены. Долги не должны превышать в совокупности 10 миллионов рублей, а суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент подписывал аналогичный закон в ноябре 2024 года, тогда можно было списать долги по кредитам, взятым до 1 декабря 2024 года. Кроме того, 15 мая Путин подписал указ о мерах поддержки участников СВО, в числе которых внеочередная медицинская помощь, приоритетное трудоустройство, зачисление детей в школы и детские сады.