Зембатов о ситуации в Иране: "Компромисс в политике возможен всегда"

Возможен ли компромисс между Тегераном и Вашингтоном на данном этапе переговоров? Откажется ли Иран от контроля над Ормузским проливом и своего суверенного права развивать атомную энергетику? И как на контакты Ирана и США отреагирует Израиль, который занимает самую жёсткую позицию в ближневосточном конфликте?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с директором Центра междисциплинарных исследований Высшей школы экономики Маратом Зембатовым.

"Компромисс в политике возможен всегда. И лучшее доказательство – ядерная сделка, которая была у Ирана с США в предыдущий период, во время президентства Барака Обамы. Не думаю, что сегодня мы услышим о существенном прогрессе по этому треку", - отметил он.

