"В бочке растворили, закатали в бетонный пол". Вот почему тела семьи Усольцевых могут не найти?

Семья Усольцевых пропала в тайге 28 сентября прошлого года. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в короткий поход к горе Буратинка и не вернулись. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми в тайге. Поначалу рассматривалась версия о побеге из страны, но постепенно следователи пришли к выводу, что туристы погибли.

15 мая спасатели возобновили поиски семьи по заявке следователей. Поисковики проверяли район деревни Кутурчин. Следы Усольцевых не были найдены и в этот раз.

"Были версии, что их в бочке растворили, в пол бетонный закатали. Мы за это время начитались и наслушались очень многих страшных вещей", — заявили специалисты в студии "Пусть говорят".

На версию об убийстве натолкнул факт, который пытались скрыть. Дело в том, что перед своим исчезновением Усольцевы отправились в баню, расположенную на территории турбазы. Но почему-то администратор базы отрицал, что семья у них гостила. Подозрительным называют и то, что Сергея и Ирину оправили не в общую парную, а в личное банное помещение владельца.

"Есть видео с камер видеонаблюдения — оно изъято полицией. Также изъяты записи с соседней базы, у которой видели машину Усольцевых. На кадрах видно, что за рулем Сергей, рядом Ирина", — сообщил эксперт в студии.