Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией может завершиться до ноября 2026 года. Такой срок глава киевского режима назвал на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа".

Как сообщил украинский депутат Ярослав Железняк, встреча носила формальный характер. Депутат подчеркнул, что глава государства и представители правящей партии не затронули ни одного значимого вопроса, включая коррупционный скандал с участием бывшего главы офиса президента.

Также, по словам нардепа, Зеленский озвучил очередную дату теоретического завершения войны. В правдивости слов украинского лидера депутат усомнился: по его словам, тот делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами.