Лавров уведомил Штаты о готовящихся ударах по Киеву

Министерство иностранных дел России сообщило, что глава ведомства Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, передает ТАСС.

Российский министр сообщил американской стороне, что ВС России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве и используемым для нужд ВСУ объектам.

Также в разговоре с Рубио Лавров заявил, что "нахрапистые усилия евроэлит" и киевского режима подрывают договоренности Анкориджа.

Министр также привлек внимание Вашингтона к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала.

Ранее МИД заявил, что теракт в Старобельске переполнил чашу терпения. Российские военные приступают к системным ударам по военным предприятиям в Киеве.