Лариса Долина о пережитой травле из-за квартиры: "Как только прочту, начинаю рыдать"

Лариса Долина в прошлом году стала жертвой мошенников, но вместо сочувствия получила невероятную волну хейта. Народ счел, что артистка и сама нечиста на руку, ее концерты стали отменять, если певица появлялась на сцене с другими исполнителями, люди просто выходили из зала.

Долина тяжело пережила травлю. Но смогла выкарабкаться из эмоциональной ямы. Сейчас Лариса Александровна работает не покладая рук, берется за любые заказы. И при этом записывает новый альбом. Непростая ситуация заставила артистку пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Исполнительница хита "Погода в доме" пришла на шоу "Песни от всей души" и впервые рассказала, что много плакала в тот тяжелый период. По словам Долиной, пережить травлю и потерю жилья ей помогла поддержка простых людей. Лариса Александровна получила мешки писем с добрыми словами.

"Именно это удерживало меня на плаву и помогало не упасть под той тяжестью, которую я несла довольно долгое время. Как только прочту какое-нибудь письмо, естественно, начинаю рыдать, через слезы выходит боль", — призналась Долина.

Лариса Александровна уверена, что ситуация с мошенниками была послана ей как испытание. Мол, это заставило ее пересмотреть взгляды на жизнь, а также подсветило, кто был другом, а кто только и ждал момента, чтобы напасть.

"Наверное, нет такого человека на Земле, которому Бог не посылает испытания. Это проверка на жизнестойкость, на веру, на надежду, на то, что ты должен изменить в себе и пересмотреть в своей жизни", — отметила певица.

Сейчас Долина не держит зла на людей. Даже на тех, кто публично призывал наказать ее и желал самого худшего. "Я простила всех, кто желал мне смерти. Я живу дальше, потому что у меня есть дочка и внучка, а также моя любимая работа", — заключила артистка.