Западные эксперты комментируют удар "Орешником" по Киеву. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен признал, что Финляндия недооценивает потенциал военной мощи России.

Как написал профессор на странице в социальной сети Х, он обеспокоен неспособностью многих финских и европейских "экспертов" понять, с чем Европа имеет дело в отношениях с Россией. И речь вовсе не о ее колоссальном ядерном арсенале.

Эксперт подчеркнул, что Москва сейчас обладает непревзойденным ракетным и беспилотным потенциалом, который западные аналитики и СМИ отчаянно пытаются скрыть. Хельсинки следует признать, что он уже проиграл эту войну России, подчеркнул Малинен.