Семь человек, в том числе два ребенка, погибли в ДНР из-за ударов ВСУ за день

Семь человек, в том числе два ребенка, погибли в ДНР из-за ударов ВСУ 25 мая, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 15 человек, в том числе четверо детей, сегодня получили ранения.



"Повреждены четыре домостроения, четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус городского маршрута, три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево и Дебальцево, Старобешевском и Новоазовском муниципальных округах", — написал Пушилин в своих соцсетях.



Он отметил, что семья из четырех человек, включая двоих детей, погибла при атаке дрона на автомобиль в Горловке. Также при ударах ВСУ погибли трое мужчин в Макеевке, Дебальцеве и Савельевке.