США нанесли удары по военным целям на юге Ирана, сообщает Fox News. Американские ВС атаковали позиции для запуска ракет и иранские катера, которые якобы пытались установить мины, сообщает Fox News.



"ВС США осуществили сегодня удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от ВС Ирана. Среди целей были площадки для запуска ракет, а также иранские катера", — говорится в сообщении Центрального командования США, которое приводит телеканал.



Три дня назад американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран находятся на финальной стадии согласования мирной сделки. Президент США тогда отметил, что провел продуктивные разговоры сразу с несколькими лидерами стран Ближнего Востока. Они обсуждали "меморандум о взаимопонимании, касающийся мира".



США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.