Выяснилось, зачем делегация правительства Японии прибыла в Россию

Делегация Министерства экономики, торговли и промышленности и Министерства иностранных дел Японии находится с визитом в России. Об этом рассказала во вторник, 26 мая, представитель японского Минэкономики.

Как пояснила чиновница, глава департамента торговой политики министерства экономики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава проведут в России встречи на правительственном уровне.

Визит японской правительственной делегации в Россию будет продолжаться несколько дней, уточняет РИА Новости.

Всего за два дня до этого министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми разразился критикой в адрес России за ее якобы "активную военную деятельность на Дальнем Востоке", в том числе на Курильских островах — Токио отказывается признать российский суверенитет над архипелагом и продолжает оспаривать его как свои "северные территории". Коидзуми высказался за укрепление обороны юго-западных границ Японии и активизировать размещение ракет большой дальности на острове Хоккайдо.

Между тем милитаризация Японии стала причиной вспышки гнева китайского лидера Си Цзиньпина. Источники утверждают, что во время визита в Пекин президента США Дональда Трампа эта тема была неожиданно поднята сторонами — председатель КНР вспылил, обсуждая военные расходы японских властей.