Рубио выступил с заявлением после новых ударов США по Ирану

Проливы на Ближнем Востоке будут открыты при любых обстоятельствах.

С таким заявлением выступил госсекретарь США после недавних ударов по иранским объектам. Судоходство в регионе будет восстановлено.

"Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, они должны быть открыты", - сказал дипломат журналистам.

Рубио добавил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять несколько дней, передает РИА Новости.

Ранее американские военные нанесли удар по ракетным установкам и катерам в южной части Ирана. Это было сделано ради защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил, отметил официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM).