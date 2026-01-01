Рособрнадзор определил, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026

Участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду, перекус и лекарства.

Также, помимо экзаменационных материалов, на столе может лежать черная ручка, документ, удостоверяющий личность, и выданные в аудитории черновики, передает РИА Новости со ссылкой на документ Рособрнадзора.

На экзаменах по биологии, географии и химии можно будет использовать непрограммируемый калькулятор, по математике - линейку, а на ЕГЭ по литературе предоставят орфографические словари.

На экзамене по географии выпускникам выдадут административную карту России и политическую карту мира, по химии – таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.