Запад не поверил заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о намерении Минска напасть на Киев.

Никаких доказательств своих слов украинский лидер не предоставил, пишет немецкий журнал Junge Welt. Кроме того, украинские пограничники заявили, что никакой подготовки к нападению со стороны соседа не ведется.

"Зеленский подогревает напряженность, предупреждая о якобы новом нападении России на Киев", - говорится в тексте сообщения.

Ранее Украина начала готовить круговую оборону в граничащей с Беларусью Волынской области. До этого Зеленский заявил, что Минск может нанести удар по Волыни, а также Житомирской и Ровенской областям.