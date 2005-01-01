Киркоров дерзко выставил Орбакайте и Пугачеву после ее обидных слов

Накануне, 25 мая, свой юбилей отметила Кристина Орбакайте. Не остался в стороне Филипп Киркоров.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" прославленный исполнитель опубликовал фотографии и видео с Кристиной Орбакайте. "С юбилеем, дорогая Кристина! Люблю, бережно храню все наше детство, отрочество, юность и зрелость! Ты потрясающая Артистка и невероятный друг! С совершеннолетием, моя дважды отличница! 55" - поздравил с круглой датой Кристину Филипп.

Интересно, что на некоторых кадрах вместе с Орбакайте была запечатлена и ее мать Алла Пугачева. В Сети обсуждают, что Киркоров, в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, не побоялся выставить кадры с Примадонной, которую многие считают изгоем после ее побега из России.

Другие же комментаторы отметили благородство поп-короля, который не сказал ни единого плохого слова в адрес бывшей супруги. А ведь в своем последнем интервью Алла Пугачева заявила, что никогда не испытывала чувств к Киркорову. Мол, она просто позаботилась о сыне друзей и помогла ему добиться успеха в шоу-бизнесе.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты с 1994 по 2005 год. Но брак рухнул, когда певица увлеклась молодым юмористом Максимом Галкиным*.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>