Литва призвала НАТО ударить по Калининграду, чтобы "опровергнуть мифы"

Заявления о необходимости атаковать Калининград силами НАТО продиктованы важностью демонстрации решительного настроя прибалтийских стран. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

Политик заявил, что "Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя", тем более что "проблема в возможностях, которые есть в Калининграде".

Объясняя свои повторяющиеся агрессивные заявления о Калининграде, Будрис отметил, что стремится "проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии". Литва пытается таким способом убедить союзников, что "мы знаем, что делать, и не колеблемся" (цитаты по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания прибалтийских политиков об атаках на Калининград, усомнился, что можно всерьез относиться к таким "заявлениям на грани безумия", которые свидетельствуют об оголтелости своих авторов.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что страны НАТО под эгидой Объединенных экспедиционных сил отрабатывают захват Калининграда. В сценарии — морская блокада и захват Калининградской области. Это не разовые эпизоды, а регулярная подготовка с моделированием войны.