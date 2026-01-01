Церковный календарь на июнь 2026 года: главные праздники и постные дни

Июнь 2026 года знаменует собой переход от радостного празднования Троицы (Пятидесятницы) к спокойным летним дням церковного года. В этом месяце верующие вспоминают плоды сошествия Святого Духа, прославляя всех святых, и вступают в период многодневного Петрова или Апостольского поста.

Главные и двунадесятые православные праздники в июне 2026 году

В июне 2026 года двунадесятых праздников не выпадает, однако месяц открывается торжеством, которое является неотъемлемой частью праздника Троицы. Кроме того, богослужебный календарь отмечает важные воскресные дни, логически продолжающие тему благодати Святого Духа через прославление святых угодников.

1 июня (понедельник) — День Святого Духа (Духов день).

Праздник, следующий сразу за Днем Святой Троицы. Он установлен Церковью ради величия Пресвятого и Животворящего Духа, чтобы подчеркнуть Его божественную природу и равночестие с Богом Отцом и Богом Сыном.

7 июня (воскресенье) — Неделя 1-я по Пятидесятнице (Всех святых).

Первое воскресенье после Троицы посвящено всем святым, от века Богу угодившим. Этот день напоминает, что святость — это плод действия Святого Духа в людях, и призывает каждого христианина к духовному совершенствованию.

14 июня (воскресенье) — Неделя 2-я по Пятидесятнице (Всех святых, в земле Русской просиявших).

Праздник, посвященный памяти всех святых, чья жизнь и духовный подвиг были связаны с исторической Русью. В этот день Церковь прославляет сонм князей, святителей, преподобных, юродивых и новомучеников.

Главные посты и постные дни в июне 2026 году

Июнь 2026 года возвращает верующих к ритму многодневных постов после длительного весеннего перерыва. Месяц начинается с послаблений, которые затем сменяются летним воздержанием, подготавливающим христиан к празднику первоверховных апостолов.

1–7 июня — Троицкая сплошная седмица.

Неделя после праздника Троицы. В знак духовной радости пост в среду и пятницу полностью отменяется, разрешено употребление любой пищи.

С 8 июня по 11 июля — Апостольский (Петров) пост.

Многодневный летний пост, который начинается в понедельник через неделю после Троицы. В 2026 году он продлится чуть больше месяца. Устав этого поста менее строгий, чем у Великого: во многие дни (особенно в субботу и воскресенье) разрешается есть рыбу, а в остальные будни — горячую пищу с растительным маслом.

Родительские субботы и дни поминовения в июне 2026 году

В июне 2026 года церковный устав не предусматривает особых общецерковных родительских суббот или вселенских поминовений. Молитвы об усопших в этот период совершаются в обычном порядке на ежедневных богослужениях и во время частных треб.

Особых дней поминовения в календаре этого месяца нет. Заупокойные службы (панихиды, литии) служатся по просьбам верующих во все дни, кроме великих праздников.

Полный список церковных праздников по дням на июнь 2026 года

1 июня (понедельник) — День Святого Духа. Благоверного великого князя Димитрия Донского.

2 июня (вторник) — Троицкая седмица. Обретение мощей святителя Алексия Московского.

3 июня (среда) — Троицкая седмица. Владимирской иконы Божией Матери. Равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

4 июня (четверг) — Троицкая седмица. Память II Вселенского Собора. Мученика Василиска.

5 июня (пятница) — Троицкая седмица. Преподобной Евфросинии Полоцкой. Обретение мощей святителя Леонтия Ростовского.

6 июня (суббота) — Троицкая седмица. Отдание праздника Пятидесятницы. Блаженной Ксении Петербургской (прославление).

7 июня (воскресенье) — Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Заговенье на Петров пост.

8 июня (понедельник) — Начало Апостольского (Петрова) поста. Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

9 июня (вторник) — Святого праведного Иоанна Русского, исповедника.

10 июня (среда) — Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

11 июня (четверг) — Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника, архиепископа Симферопольского. Иконы Божией Матери "Споручница грешных".

12 июня (пятница) — Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

13 июня (суббота) — Апостола от 70-ти Ерма. Мученика Ермия.

14 июня (воскресенье) — Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших. Праведного Иоанна Кронштадтского.

15 июня (понедельник) — Великомученика Иоанна Нового, Сочавского. Благоверной княгини Иулиании Вяземской.

16 июня (вторник) — Мучеников Лукиллиана и иже с ним. Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

17 июня (среда) — Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

18 июня (четверг) — Благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского. Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского.

19 июня (пятница) — Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

20 июня (суббота) — Священномученика Феодота Анкирского.

21 июня (воскресенье) — Неделя 3-я по Пятидесятнице. Великомученика Феодора Стратилата. Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских.

22 июня (понедельник) — Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Праведного Алексия Московского.

23 июня (вторник) — Собор Рязанских святых. Священномученика Тимофея, епископа Прусского.

24 июня (среда) — Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери "Достойно есть".

25 июня (четверг) — Преподобного Петра Афонского. Преподобного Онуфрия Великого.

26 июня (пятница) — Мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской.

27 июня (суббота) — Пророка Елисея. Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

28 июня (воскресенье) — Неделя 4-я по Пятидесятнице. Святителя Ионы, митрополита Московского. Пророка Амоса.

29 июня (понедельник) — Преподобного Тихона Медынского, Калужского. Святителя Тихона, епископа Амафунтского.

30 июня (вторник) — Мучеников Мануила, Савела и Исмаила.