Нынешние западные покровители главы киевского режима Владимира Зеленского отдадут его России, как только утративший легитимность президент Украины перестанет быть нужным. Об этом предупредил во вторник, 26 мая, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам парламентария, "когда в Зеленском пропадет нужда — а она скоро пропадет — Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут". Картаполов напомнил, как "Запад относится к подобного рода персонажам: когда они вырабатывают свой ресурс, их утилизируют".

Депутат подчеркнул, что те, кто сейчас действует как союзник Зеленского, в будущем от него максимально дистанцируются: "Запад с удовольствием сделает это нашими руками, чтобы самим попытаться остаться в стороне".

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя приезд белорусского оппозиционера Светланы Тихановской на Украину, указал, что Зеленский постепенно начинает формировать "круг нелегитимных марионеток", являющихся марионетками Запада (цитаты по ТАСС).

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что пока нет оснований полагать, что "топор гильотины действительно занесен над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя". Российский политик пояснил, что у западных спонсоров Украины пока нет альтернативы Зеленскому.