Фальшивые свидания и бесплатный VPN*: россиян предупредили о мошеннических схемах

Мошенники распространяют под видом бесплатного VPN* банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного программного обеспечения. Об этом предупредили во вторник, 26 мая, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

В ведомстве напомнили, что "бесплатные" VPN*-сервисы из сторонних источников регулярно используются как канал распространения вредоносного программного обеспечения. Скачивать приложения можно только из официальных магазинов, хотя и это не дает 100% гарантии безопасности, сообщает ТАСС.

Эксперты по кибербезопасности рассказали РИА Новости, что эффективной остается и мошенническая схема с фальшивыми свиданиями. Интернет-пользователь знакомится в Сети с девушкой, после общения будущей жертве предлагают сходить, например, в театр. Девушка пишет, что уже купила билет себе, а соседнее место пока свободно, и под предлогом покупки билета присылает ссылку на "сайт театра". В действительности линк ведет на мошеннический ресурс — доверчивый интернет-пользователь лишается своих денег.

Ранее руководитель по работе с государственными органами в Центральной Азии и Монголии "Лаборатория Касперского" Асет Ордабаев рассказал, что самый действенный способ противодействия мошенникам — это сведение к минимуму общения с ними. Чем дольше человек общается с телефонным мошенником, тем выше вероятность успеха преступного замысла, предупредил эксперт.

* реклама таких сервисов запрещена в России