По тыловым районам Украины этой ночью били российские войска - в ответ на террористические атаки ВСУ. Взрывы гремели в Сумской и Одесской областях. В Харьковской наши "Герани" ударили по объектам энергетики. Продолжают громить врага и в зоне спецоперации. Экипажи Су-34 авиабомбами поразили личный состав противника и пункт управления беспилотниками. Кроме того, появились подробности освобождения села Добропасово.

Добропасово в Днепропетровской области под контролем нашей армии. Населенный пункт освободили подразделения группировки "Восток". Минобороны сегодня опубликовало кадры боевой работы и рассказ наших военнослужащих.

Пока штурмовики накапливали силы, по укреплениям противника работали артиллерия и расчеты беспилотных систем. БПЛА - разведчики выявили все особенности обороны противника. Начала штурма националисты не ожидали.

Вероломная тактика противника - сделать вид, что сдается в плен, а потом открыть огонь - не помогла. Отступить враг пытался, даже используя велосипеды. Но что они - против наших дронов? Через несколько часов над селом был поднят российский флаг.

На Добропольском направлении в ДНР подразделения войск беспилотных систем уничтожили разведывательные и ударные беспилотники ВСУ. Их главная цель - позиции нашей артиллерии.

И так каждые сутки - десятки пораженных целей, ударные Р - 18 и "Чаклун", разведчики "Шарк", "Лелека" и "Фурия". С воздуха наши САУ, "Грады" и гаубицы надёжно защищены. А российская артиллерия постоянно бьет по позициям врага. расчеты гаубиц Д - 30 группировки север уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.

В Запорожской области удар нанесен по вражеским пунктам управления беспилотниками. Ликвидированы украинские операторы БПЛА и большое количество дронов.

В зоне ответственности Южной группировки войск по позициям ВСУ отработал экипаж Су-34. Авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожены пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ.