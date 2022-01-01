Мэр Москвы рассказал о новых масштабных промышленных инвестпроектах

Более 450 тысяч квадратных метров производственных площадей будет построено в Москве в этом году в рамках реализации инвестиционных проектов. Это позволит создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест, написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Город поддерживает инвесторов и их инициативы. Предприниматели, строящие транспортные узлы, гостиницы, спортивные, медицинские объекты, получают земельные участки в аренду. С 2022 года тем, кто реализует промышленные проекты, Москва предоставляет землю по льготной арендной ставке - всего один рубль в год.

В прошлом году в столице появилось 15 новых высокотехнологичных производств. Среди них - первый в городе пищевой технопарк "Рябиновая, 44", мебельный и бетонный комбинаты, комплекс по мясопереработке. Объем инвестиций, вложенных в реализацию этих проектов, составил около 50 миллиардов рублей.