В Москве презентовали новую федеральную платформу "Во имя героев". Это цифровая площадка, которая объединит видеоматериалы о тех, кто служит примером отваги и доблести.

Участники - молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет - смогут загружать ролики с рассказами о героях Великой Отечественной и специальной военной операции, а также о врачах, учителях, исторических личностях и представителях любых других профессий, вызывающих чувство гордости.

Такая цифровая летопись должна сохранить память о тех, кто по-разному - но служит Отечеству. Идея создания платформы и её реализация принадлежат студентам МГИМО.

"Ребята, когда предложили создать такую платформу, руководствовались тем, что сегодня очень важно говорить о подвигах наших героев, говорить о наших героях. Мы понимаем, что, конечно, это не только те, кто на фронте воюет, но и те, кто обеспечивает борьбу наших воинов на фронте, это, как говорилось сегодня, и волонтеры, и врачи, и учителя, и педагоги", - отметил Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России, председатель Экспертного совета площадки "Во имя героев".