Победителей регионального этапа премии "Золотой Меркурий" наградили в Москве

В Москве наградили победителей регионального этапа национальной премии "Золотой Меркурий". Это одно из ключевых событий для делового сообщества столицы.

Премию учредили более 20 лет назад. Её вручают лучшим представителям малого и среднего бизнеса и компаниям-экспортёрам. Лауреаты получают шанс заявить о себе и новые возможности для продвижения и реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок от предприятий мегаполиса. Они работают в сфере промышленного производства, строительства, инноваций и услуг. Итоги федерального этапа подведут в июне.